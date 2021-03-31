Хулигана, помочившегося на станции метро, задержала полиция

Полиция оперативно отреагировала на видео в соцсетях, где подросток нарушает общественный порядок в харьковском метрополитене.
30 марта работники коммунального предприятия обратились к сотрудникам отдела полиции в метрополитене с просьбой принять меры в отношении несовершеннолетнего, с товарищами записавшего видео на станции Студенческая и разместившего его в местных паблик. На видео парень, ожидая последнюю электричку, нарушает общественный порядок, ведет себя неприлично и портит имущество станции метро.
Работники полиции провели ряд оперативных мероприятий и в тот же жень установили личность правонарушителя. 17-летний житель Харькова, учащийся одного из городских учебных заведений, был приглашен в отдел полиции в метрополитене для объяснения обстоятельств происшествия.
По словам инспектора ювенальной превенции сектора превенции отдела полиции в метрополитене Иветты Епишко, юноша рассказал, что плохо помнит тот день, а правонарушения совершил, находясь под воздействием алкоголя. Парень заверил, что искренне раскаивается в своем поступке.
Полицейские по факту нарушения общественного порядка составили протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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