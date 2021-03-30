Похищение харьковчанина: завершено досудебное расследование (ФОТО, ВИДЕО)

30.03.2021 18:28

Обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 21 января текущего года на парковке торгового центра по улице Академика Павлова в городе Харькове три человека силой затащили в автомобиль «Mercedes» 26-летнего мужчину, который при этом оказывал сопротивление.

В ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший был похищен членами этнической преступной группировки и вывезен в Кировоградской области с целью дальнейшего требования выкупа.

Полицейские оперативно провели широкий комплекс неотложных следственных розыскных действий и установили место содержания потерпевшего. В результате проведенной спецоперации 23 января мужчину уволили, а 2 членов организованной преступной группы задержали.

30 марта обвинительные акт в отношении злоумышленников по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст.189 (вымогательство) уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи оперативные действия проводили детективы следственного управления совместно с оперативными работниками управления уголовного розыска и хруп № 2 ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.