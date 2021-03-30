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30.03.2021  18:28   

Похищение харьковчанина: завершено досудебное расследование (ФОТО, ВИДЕО)

Обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 21 января текущего года на парковке торгового центра по улице Академика Павлова в городе Харькове три человека силой затащили в автомобиль «Mercedes» 26-летнего мужчину, который при этом оказывал сопротивление.
 
В ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший был похищен членами этнической преступной группировки и вывезен в Кировоградской области с целью дальнейшего требования выкупа.
 
Полицейские оперативно провели широкий комплекс неотложных следственных розыскных действий и установили место содержания потерпевшего.  В результате проведенной спецоперации 23 января мужчину уволили, а 2 членов организованной преступной группы задержали.
 
30 марта обвинительные акт в отношении злоумышленников по ч. 3 ст.  146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст.189 (вымогательство) уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.  Злоумышленник грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Следователи оперативные действия проводили детективы следственного управления совместно с оперативными работниками управления уголовного розыска и хруп № 2 ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
 
 
 
 
 
 

 

Тэги:  похищение, французкий бульвар, харьков
 
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