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30.03.2021  15:46   

Фиаско нарколаборатории: мужчину будут судить за изготовление и хранение крупной партии каннабиса

Подозреваемый вышел под залог.

 
Новобаварськой окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины по факту незаконного изготовления и хранения наркотического средства (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
 
Досудебным расследованием установлено, что 43-летний местный житель изготавливал и хранил наркотическое средство – каннабис.
 
Во время обыска по месту проживания злоумышленника обнаружены и изъяты наркотические средства, общим весом почти 30 кг. Кроме того, обнаружены и изъяты принадлежности для изготовления, фасовки и дальнейшего сбыта каннабиса.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении.
 
Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 113 500 грн.
 
Указанную сумму злоумышленник оплатил.
 
Досудебное расследование проводили сотрудники Отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области за процессуального руководства Новобоварської окружной прокуратуры. Харькова.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
Примечание, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Тэги:  наркотики, изготовление, харьков, хранение
 
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