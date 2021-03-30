30.03.2021 15:46

Фиаско нарколаборатории: мужчину будут судить за изготовление и хранение крупной партии каннабиса

Подозреваемый вышел под залог.

Новобаварськой окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины по факту незаконного изготовления и хранения наркотического средства (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 43-летний местный житель изготавливал и хранил наркотическое средство – каннабис.

Во время обыска по месту проживания злоумышленника обнаружены и изъяты наркотические средства, общим весом почти 30 кг. Кроме того, обнаружены и изъяты принадлежности для изготовления, фасовки и дальнейшего сбыта каннабиса.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 113 500 грн.

Указанную сумму злоумышленник оплатил.

Досудебное расследование проводили сотрудники Отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области за процессуального руководства Новобоварської окружной прокуратуры. Харькова.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.