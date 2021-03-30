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30.03.2021  16:02   

Пьяное застолье в Харькове закончилось ударом ножом в живот

Пострадавший сейчас находится в больнице. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.



29 марта в 12:30 в Харьковский районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Светлой человек нанес 35-летнему заявителю ранения ножом в живот.

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, причастного к данному преступлению. Он сообщил, что в своей квартире распивал со знакомым алкогольные напитки. Между ними произошла ссора. В результате чего мужчина схватил кухонный нож и ударил товарища в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 16 января в подъезде дома по проспекту Тракторостроителей мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес мужчине несколько ножевых ранений.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, поножовщина, харьков
 
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