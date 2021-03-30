Спасатели два часа тушили большой пожар (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
29 марта в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Степанки Харьковского района.
3 автоцистерны 8-й и 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС из Харькова немедленно прибыли на место вызова. На тот момент горели помещения в объеме чердака жилого дома и его крыша. Площадь горения составила около 80 кв.м. Разведкой было установлено отсутствие людей внутри дома.
Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 21:11 спасатели локализовали пожар, а в 23:22 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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