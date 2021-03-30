30.03.2021 14:58

Спасатели два часа тушили большой пожар (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.

29 марта в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Степанки Харьковского района.



3 автоцистерны 8-й и 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС из Харькова немедленно прибыли на место вызова. На тот момент горели помещения в объеме чердака жилого дома и его крыша. Площадь горения составила около 80 кв.м. Разведкой было установлено отсутствие людей внутри дома.



Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 21:11 спасатели локализовали пожар, а в 23:22 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения пожара устанавливается.