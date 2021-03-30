Пожарные спасли жизни двум мужчинам (ФОТО)

Мужчины надышались дымом на пожаре.
30 марта в 5:15 на номер «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по улице Тепловозной в Изюме.
На момент прибытия спасательного подразделения ГСЧС было установлено, что на полу в одной из комнат на площади 1 кв.м. горит матрас и домашние вещи. Весь дом был заполнен дымом.
В соседней комнате на полу спасатели обнаружили двух мужчин, 1966 и 1984 годов рождения. Их немедленно вынесли из дома на свежий воздух, спасая жизнь.
В 5:37 возгорание локализовали, в 05:50 - ликвидировали.
По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.
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