30.03.2021 12:12

ДТП с бетономешалкой. Полицией устанавливаются свидетели происшествия

В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по данному факту.

23 марта около 11:10 на проезжей части улицы Новгородской, в районе дома № 2, произошло столкновение автомобилей «MAN TGA» и «Renault Logan». После чего автомобиль «Renault Logan» въехал в припаркованный автомобиль «Volkswagen Crafter».

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22.