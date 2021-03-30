ДТП с бетономешалкой. Полицией устанавливаются свидетели происшествия

В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по данному факту.
23 марта около 11:10 на проезжей части улицы Новгородской, в районе дома № 2, произошло столкновение автомобилей «MAN TGA» и «Renault Logan». После чего автомобиль «Renault Logan» въехал в припаркованный автомобиль «Volkswagen Crafter».
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22.
Комментариев: 0
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
ветер: