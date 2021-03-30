Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель предлагал патрульным доллары и гривны
30.03.2021  11:33   

Пьяный водитель предлагал патрульным доллары и гривны

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Утром 30 марта за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Lancer на улице Героев Труда.

Во время общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Также водитель не имел права управления автомобилем. Нарушителю было сообщено, к нему будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 100 долларов США и 1500 гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

На водителя автомобиля Mitsubishi Lancer патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и постановление по ч.2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.03 Криминал и происшествия В Харькове нетрезвый водитель-рецидивист решил откупиться от патрульных 17.03 Криминал и происшествия Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных взяткой 15.03 Криминал и происшествия Пьяный водитель пытался дать харьковским патрульным взятку в 10 000 гривен
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 