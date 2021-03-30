30.03.2021 11:33

Пьяный водитель предлагал патрульным доллары и гривны

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Утром 30 марта за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Mitsubishi Lancer на улице Героев Труда.



Во время общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Также водитель не имел права управления автомобилем. Нарушителю было сообщено, к нему будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 100 долларов США и 1500 гривен.



На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.



На водителя автомобиля Mitsubishi Lancer патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и постановление по ч.2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.