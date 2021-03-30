Главная Новости Криминал и происшествия Женщине, бросившей новорожденного ребенка в туалете, объявили о подозрении в умышленном убийстве
30.03.2021  10:41   

Женщине, бросившей новорожденного ребенка в туалете, объявили о подозрении в умышленном убийстве

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции «Панютино» своего новорожденного ребенка - мальчика.

Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение, умышленное убийство
 
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