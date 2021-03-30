Женщине, бросившей новорожденного ребенка в туалете, объявили о подозрении в умышленном убийстве

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции «Панютино» своего новорожденного ребенка - мальчика.
Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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