30.03.2021 10:41

Женщине, бросившей новорожденного ребенка в туалете, объявили о подозрении в умышленном убийстве

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции «Панютино» своего новорожденного ребенка - мальчика.



Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.



Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.