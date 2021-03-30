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30.03.2021  09:45   

В Харькове возле подъезда умерла женщина (ВИДЕО)

Трагедия произошла 29 марта на Державинской.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что умершей 55 лет. Женщине стало плохо на улице, она упала. Медики зафиксировали смерть.

Информация о произошедшем зарегистрирована в Едином учете происшествий. Проводится проверка.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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