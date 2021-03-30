В Харькове возле подъезда умерла женщина (ВИДЕО)

Трагедия произошла 29 марта на Державинской.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что умершей 55 лет. Женщине стало плохо на улице, она упала. Медики зафиксировали смерть.
Информация о произошедшем зарегистрирована в Едином учете происшествий. Проводится проверка.
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День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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