Ущерб более чем 8 млн грн - за незаконную вырубку леса будут судить работника лесничества

В Харьковской области за бездействие, повлекшее ущерб государству на сумму свыше 8,2 гривен, на скамье подсудимых оказался работник лесхоза.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи ТУ ГБР в Полтаве установили, что и.о. лесничего Тетлизского лесничества ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» в 2019 году не обеспечил должной охраны и защиты леса на вверенной территории и допустил самовольную рубку неустановленными лицами более 380 многолетних дубов.
С целью уклонения от уголовной ответственности работник лесничества длительное время скрывался от органов предварительного расследования и суда. Сотрудникам ГБР, в результате оперативно-розыскных мероприятий, удалось найти подозреваемого, завершить досудебное следствие и направить обвинительный акт в суд.
Квалификация преступления - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Харьковская областная прокуратура.
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