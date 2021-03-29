Главная Новости Криминал и происшествия Ущерб более чем 8 млн грн - за незаконную вырубку леса будут судить работника лесничества
29.03.2021  18:20   

Ущерб более чем 8 млн грн - за незаконную вырубку леса будут судить работника лесничества

В Харьковской области за бездействие, повлекшее ущерб государству на сумму свыше 8,2 гривен, на скамье подсудимых оказался работник лесхоза.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи ТУ ГБР в Полтаве установили, что и.о. лесничего Тетлизского лесничества ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» в 2019 году не обеспечил должной охраны и защиты леса на вверенной территории и допустил самовольную рубку неустановленными лицами более 380 многолетних дубов.

С целью уклонения от уголовной ответственности работник лесничества длительное время скрывался от органов предварительного расследования и суда. Сотрудникам ГБР, в результате оперативно-розыскных мероприятий, удалось найти подозреваемого, завершить досудебное следствие и направить обвинительный акт в суд.

Квалификация преступления - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Источник:   ГБР
 Тэги:  лесничество, вырубка леса, гбр
 
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