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29.03.2021  17:50   

Заложил краденый мобильный в ломбард: в Лозовой судили молодого человека, который ограбил знакомую

В Лозовой суд вынес приговор молодому человеку, который летом 2020 года ограбил знакомую. Молодые люди вместе выпивали, а уже после нескольких рюмок лозовчанин ограбил ее.



В августе прошлого года 20-летний парень встретил знакомых возле одного из кафе города. Вместе компания выпивала, и уже после того, как спиртное распили, лозовчанин "положил глаз" на мобильный одной из девушек. Она отошла за угол здания, телефон дала подержать подруге. В то время, когда компания слушала музыку на мобильном, молодой человек попросил дать ему телефон, якобы переключить песню. Как только гаджет оказался в его руках, он изо всех сил побежал прочь. Не реагировал парень, и когда его пытались остановить. Украденную вещь он отнес в ломбард, а полученные деньги потратил на еду и алкоголь.

Правоохранители говорят, свою вину нарушитель признал. Уверял, что был нетрезв, поэтому и решился на грабеж. В марте этого года суд вынес ему приговор. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Однако, от наказания его освободили с испытательным сроком на три года.

Источник:   lozova.city
 Тэги:  грабеж, лозовая, телефон
 
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