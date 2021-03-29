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29.03.2021  17:05   

Слобожанские таможенники задержали авто, нашпигованное сигаретами

Работники Слобожанской таможни Гостаможслужбы совместно с представителями СБУ в Харьковской области нашли 7 тысяч сигарет, а именно 36 блоков с табачнымы изделиями в легковом автомобиле, который следовало из РФ в Украину.

Незаконное перемещение табачных изделий таможенники обнаружили во время таможенного контроля легкового автомобиля в пункте пропуска "Гоптовка" МП "Щербаковка".  Водитель TOYOTA PRADO, гражданин Украины во время устного декларирования заявив о отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров.

Но, когда таможенники осмотрел автомобиль, то обнаружили в салоне множество тайниковых: под сиденьем водителя, под задними и передними сиденья пассажиров, в подлокотнике, в крыше под крышкой люка автомобиля, в багажном отделении за газовым баллоном.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 таможенного кодекса Украины.

Найденные табачные изделия в количестве 36 блоков в ассортименте изъяты, а на нарушителей составлен протокол.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  сигареты, контрабанда, гоптовка
 
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