Главная Новости Криминал и происшествия Избили, связали и забрали 300 гривен. На Харьковщине напали на 72-летнюю женщину
29.03.2021  16:23   

Избили, связали и забрали 300 гривен. На Харьковщине напали на 72-летнюю женщину

Злоумышленниками оказались 24-летний житель Сумской области и 30-летний житель Днепропетровщины.



Правоохранителям позвонила 72-летняя жительница города Мерефа и сообщила, что ночью в ее домовладение ворвались двое неизвестных. Мужчины ударили старушку, связали и забрали 300 гривен, после чего скрылись в неизвестном направлении на своем автомобиле.

Работники сектора криминальной полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска оперативно задержали нападавших. Ими оказались безработные жители Сумской и Днепропетровской областей, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабеж, харьков
 
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