Главная Новости Криминал и происшествия Дорогие лекарства от COVID-19 и украшения нашли на границе с Россией (ВИДЕО, ФОТО)
29.03.2021  15:31   

Дорогие лекарства от COVID-19 и украшения нашли на границе с Россией (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии лекарств и украшений.

Во время несения службы пограничный наряд заметил автомобиль, который двигался вдоль государственной границы по территории РФ. В указанный район отправились пограничники отдела «Веселое».

В ходе обследования участка границы правоохранители обнаружили пять коробок, которые неизвестные, скорее всего, перебросили из РФ на территорию Украины через заградительный забор.



В пакетах находились дорогие медицинские препараты, которые используют в лечении COVID-19, гепатита, а также в акушерстве и гинекологии. В одной из коробок были также украшения из металла, внешне похожего на серебро.



Найденные товары будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов, и установят их сумму оценки. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 Криминал и происшествия Турецкую контрабанду задержали в аэропорту Харьков (ФОТО) 22.03 Криминал и происшествия Наркотики в детских игрушках и колясках. СБУ разоблачила группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков (ФОТО) 15.03 Криминал и происшествия Пицца с наркотой: в трех тюрьмах сидельцев лишили веселой травки (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 