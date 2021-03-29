29.03.2021 15:31

Дорогие лекарства от COVID-19 и украшения нашли на границе с Россией (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии лекарств и украшений.

Во время несения службы пограничный наряд заметил автомобиль, который двигался вдоль государственной границы по территории РФ. В указанный район отправились пограничники отдела «Веселое».



В ходе обследования участка границы правоохранители обнаружили пять коробок, которые неизвестные, скорее всего, перебросили из РФ на территорию Украины через заградительный забор.





В пакетах находились дорогие медицинские препараты, которые используют в лечении COVID-19, гепатита, а также в акушерстве и гинекологии. В одной из коробок были также украшения из металла, внешне похожего на серебро.





Найденные товары будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов, и установят их сумму оценки. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.