29.03.2021 13:58

В садовом кооперативе Зори тушили пожар (ФОТО)

На территории садового общества горела хозяйственная постройка.

28 марта в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Зори» в селе Русская Лозовая Дергачевского района.



К месту вызова прибыло 2 дежурных отделения ГСЧС. На момент их прибытия горела хозяйственная постройка на площади около 10 кв.м и крыша дачного дома на площади 35кв.м.



В 17:55 огонь удалось локализовать, в 18:47 - ликвидировать.



Причина возникновения пожара устанавливается.