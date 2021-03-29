Главная Новости Криминал и происшествия В садовом кооперативе Зори тушили пожар (ФОТО)
29.03.2021  13:58   

В садовом кооперативе Зори тушили пожар (ФОТО)

На территории садового общества горела хозяйственная постройка.

28 марта в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Зори» в селе Русская Лозовая Дергачевского района.

К месту вызова прибыло 2 дежурных отделения ГСЧС. На момент их прибытия горела хозяйственная постройка на площади около 10 кв.м и крыша дачного дома на площади 35кв.м.

В 17:55 огонь удалось локализовать, в 18:47 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Криминал и происшествия Спасатели лезли на соломенную крышу, чтобы потушить пожар (ФОТО) 29.03 Криминал и происшествия В Коломаке сгорел сарай (ФОТО) 29.03 Криминал и происшествия Жаркое воскресенье спасателей: горели трава, мусор и камыш (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 