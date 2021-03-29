В садовом кооперативе Зори тушили пожар (ФОТО)

На территории садового общества горела хозяйственная постройка.
28 марта в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Зори» в селе Русская Лозовая Дергачевского района.
К месту вызова прибыло 2 дежурных отделения ГСЧС. На момент их прибытия горела хозяйственная постройка на площади около 10 кв.м и крыша дачного дома на площади 35кв.м.
В 17:55 огонь удалось локализовать, в 18:47 - ликвидировать.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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