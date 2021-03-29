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29.03.2021  12:48   

В Лесопарке нашли минометную мину (ФОТО)

За сутки саперы ГСЧС разминировали и уничтожили два взрывоопасных предмета.


//kh.dsns.gov.ua

28 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины уничтожили на территории Харьковской области два взрывоопасных предмета:
– артснаряд, который нашли на улице Речной, 3 в пгт Солоницевка;
– минометную мину, обнаруженную в Лесопарке по Белгородскому шоссе.

Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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