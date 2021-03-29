29.03.2021 12:48

В Лесопарке нашли минометную мину (ФОТО)

За сутки саперы ГСЧС разминировали и уничтожили два взрывоопасных предмета.



//kh.dsns.gov.ua

28 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины уничтожили на территории Харьковской области два взрывоопасных предмета:

– артснаряд, который нашли на улице Речной, 3 в пгт Солоницевка;

– минометную мину, обнаруженную в Лесопарке по Белгородскому шоссе.



Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.