Под Харьковом ревнивый муж едва не убил собутыльника жены

Злоумышленник несколько раз ударил ножом 32-летнего потерпевшего и скрылся в соседнем селе, где пытался спрятаться от правоохранителей.
Инцидент произошел в селе Лиман Чугуевского района.
Полицейские установили, что около 21:00 37-летний мужчина пришел к своей жене и через окно увидел, что в доме находятся двое мужчин, которые выпивали с женщиной. Злоумышленник зашел в дом, схватил нож с кухонного стола и несколько раз ударил одного из гостей.
По словам начальника отдела полиции Андрея Дмитриева, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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