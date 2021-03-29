29.03.2021 12:04

Полицейские разыскали несовершеннолетних путешественников

Несовершеннолетние решили проехаться в Харьков к тете одного из подростков.

Об этом сообщили в областном "главке".

26 марта в 20:13 в отделение полиции № 1 Лозовского РОП поступило сообщение от женщины о том, что, вернувшись домой, она не обнаружила дома своей 11-летней внучки.



Работники полиции установили, что девушка вместе со своими двумя 13-летними друзьями сели на электропоезд и направились в Харьков к тетке одного из парней. В Харькове дети решили вернуться домой и электропоездом приехали в город Первомайского, где их уже ждали работники полиции.



Заявлений в полицию об исчезновении ребят не поступало. Полицейские установили их личности. Один из ребят правоохранители передали родителям, другого временно направили в Первомайскую больницу к установлению места пребывания матери. Девушку передали опекуну.

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.



В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.