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29.03.2021  12:04   

Полицейские разыскали несовершеннолетних путешественников

Несовершеннолетние решили проехаться в Харьков к тете одного из подростков.

Об этом сообщили в областном "главке".

26 марта в 20:13 в отделение полиции № 1 Лозовского РОП поступило сообщение от женщины о том, что, вернувшись домой, она не обнаружила дома своей 11-летней внучки.

Работники полиции установили, что девушка вместе со своими двумя 13-летними друзьями сели на электропоезд и направились в Харьков к тетке одного из парней. В Харькове дети решили вернуться домой и электропоездом приехали в город Первомайского, где их уже ждали работники полиции.

Заявлений в полицию об исчезновении ребят не поступало. Полицейские установили их личности. Один из ребят правоохранители передали родителям, другого временно направили в Первомайскую больницу к установлению места пребывания матери. Девушку передали опекуну.

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Тэги:  полиция, розыск, харьков
 
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