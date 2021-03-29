Спасатели лезли на соломенную крышу, чтобы потушить пожар (ФОТО)

Волчанский район: спасатели потушили пожар в частном доме.
27 марта в 9:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Старом Салтове, на ул. 1-го Мая.
Возгорание произошло в частном жилом доме.
К месту вызова выехали 3 дежурных отделения ГСЧС. По прибытию к месту вызова горела крыша дома на площади 8м.кв. и крыша пристройки на площади 2 кв. м.
Пожар локализован в 9:30 и ликвидирован в 10:09. Пострадавших нет.
Причины и ущерб пожара устанавливаются.
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