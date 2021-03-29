В Коломаке сгорел сарай (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
О пожаре на улице Победы в пгт. Коломак спасателям сообщили 28 марта в 17:07.
Прибыв на место, отделение пожарных выяснило, что горит хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 20 м.кв.
Огонь был локализован уже в 17:17. В 18:15 пожар был ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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