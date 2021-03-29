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29.03.2021  10:32   

В Коломаке сгорел сарай (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.

О пожаре на улице Победы в пгт. Коломак спасателям сообщили 28 марта в 17:07.

Прибыв на место, отделение пожарных выяснило, что горит хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 20 м.кв.

Огонь был локализован уже в 17:17. В 18:15 пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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