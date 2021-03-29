29.03.2021 10:32

В Коломаке сгорел сарай (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.

О пожаре на улице Победы в пгт. Коломак спасателям сообщили 28 марта в 17:07.



Прибыв на место, отделение пожарных выяснило, что горит хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 20 м.кв.



Огонь был локализован уже в 17:17. В 18:15 пожар был ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.