Жаркое воскресенье спасателей: горели трава, мусор и камыш (ФОТО)

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 48 раз привлекались для тушения сухостоя, стерни, ветви, камыша и мусора.
Суммарная площадь горения составила более 28 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.
28 марта в 14:46 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковский район, г. Южный, ул. Школьная 44.
По прибытию к месту вызова подразделений ГСЧС, было установлено, что горела трава, камыш, ветки. Площадь пожара составляла 5 га.
Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 16:20 и не допущено распространение огня на большую площадь.
В этот же день, в 17:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Харьковская область, с. Докучаевское, ул. Южная.
К месту вызова было направлено 1 отделение 25-ДПСЧ. На момент его прибытия горела сухая трава и камыш на ориентировочный площади 3 га. Пожарные подали пожарный ствол и подручные средства для тушения пожара и уже в 18:16 локализовали огонь. В 18:31 пожар полностью ликвидировали.
Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки приусадебных участков, а не выжигать сухостой и не разводить костер в ветреную погоду. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных событий или ситуаций срочно обращайтесь в Службу спасения по телефону «101».
Комментариев: 0
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Утро будет облачным, затем небо прояснится. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажность:
давление:
ветер: