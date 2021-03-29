29.03.2021 09:02

Жаркое воскресенье спасателей: горели трава, мусор и камыш (ФОТО)

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 48 раз привлекались для тушения сухостоя, стерни, ветви, камыша и мусора.

Суммарная площадь горения составила более 28 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.



28 марта в 14:46 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковский район, г. Южный, ул. Школьная 44.



По прибытию к месту вызова подразделений ГСЧС, было установлено, что горела трава, камыш, ветки. Площадь пожара составляла 5 га.



Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 16:20 и не допущено распространение огня на большую площадь.





В этот же день, в 17:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Харьковская область, с. Докучаевское, ул. Южная.



К месту вызова было направлено 1 отделение 25-ДПСЧ. На момент его прибытия горела сухая трава и камыш на ориентировочный площади 3 га. Пожарные подали пожарный ствол и подручные средства для тушения пожара и уже в 18:16 локализовали огонь. В 18:31 пожар полностью ликвидировали.



Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки приусадебных участков, а не выжигать сухостой и не разводить костер в ветреную погоду. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных событий или ситуаций срочно обращайтесь в Службу спасения по телефону «101».