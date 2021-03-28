Главная Новости Криминал и происшествия В Сеть выложили ВИДЕО смертельного ДТП в Подворках
28.03.2021  13:09   

В Сеть выложили ВИДЕО смертельного ДТП в Подворках

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок




Авария произошла около часа дня 27 марта на улице Сумской Шлях в поселке Подворки.

29-летний водитель автомобиля Mercedes  совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть.

От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

Камера видеонаблюдения одного из домов по улице зациксировала момент аварии.

Водитель Mercedes задержан работниками полиции в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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