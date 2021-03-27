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27.03.2021  18:24   

На территории садового общества горел дачный дом

Пожар произошел в садовом обществе "Тоннельщик" в селе Липковатовка Новомосковского района.

Спасателей вызвали на пожар 26 марта в 5:50.

По прибытию пожарные установили, что на территории садового общества в доме горели вещи домашнего обихода и покрытие на площади 30 кв.м.

В 6:36 спасатели локализовали возгорание и в 10:30 полностью его ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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