На территории садового общества горел дачный дом

Пожар произошел в садовом обществе "Тоннельщик" в селе Липковатовка Новомосковского района.
Спасателей вызвали на пожар 26 марта в 5:50.
По прибытию пожарные установили, что на территории садового общества в доме горели вещи домашнего обихода и покрытие на площади 30 кв.м.
В 6:36 спасатели локализовали возгорание и в 10:30 полностью его ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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