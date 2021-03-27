27.03.2021 17:11

Патрульному объявили о подозрении за незаконное задержание водителя

Бывшему командиру роты патрульной полиции сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 365 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

По данным следствия, сотрудники полиции во время несения службы безосновательно остановили автомобиль и потребовали от водителя предъявить документы, удостоверяющие право управления и пользования автомобилем, а также осуществить проверку его на состояние опьянения. Считая указанные действия работников патрульной полиции незаконными, водитель отказался выполнять их требования. После этого к месту остановки автомобиля прибыл командир роты и на почве внезапно возникших неприязненных отношений к водителю решил тянуть время и создать пострадавшему проблемы.



Понимая незаконность остановки автомобиля, командир роты с целью применения психологического воздействия потребовал от водителя освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора алкотестера «Драгер», который предварительно уже был распакован. Получив отказ от прохождения теста на месте, командир роты доставил водителя в наркологический кабинет для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Осмотром было установлено отсутствие признаков опьянения у водителя, полицейский продолжал задерживать водителя и доставил его в районный отдел полиции якобы для составления протокола об административном правонарушении. После, продержав водителя еще примерно около часа в отделении полиции, командир роты предоставил для подписания протокол, который задолго до этого был составлен, и отпустил водителя.



Общее время безосновательного содержания водителя автомобиля составил более пяти часов. Все это время, в холодное время года и ночное время суток, пожилая мать водителя ждала в его машине.



Потерпевший обжаловал протокол об административном задержании в судебном порядке, на что суд принял решение о его незаконности.



В результате умышленных противоправных действий командира роты патрульной полиции пострадавшему нанесен моральный ущерб на сумму более 90 000 гривен, что подтверждается соответствующим экспертным заключением.



Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.