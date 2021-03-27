27.03.2021 15:04

Пожар в Ольшанах: 57-летний мужчина получил сильные ожоги

Причина возникновения пожара устанавливается.

27 марта в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном 2-х этажном жилом доме на улице Огеенко, 30А села Ольшаны Дергачевского района.



К месту пожара немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На момент их прибытия горел 2-й этаж и чердак 2-х этажного жилого дома на площади 100 кв.м.

Во время пожара пострадал владелец, мужчина 1964 года рождения, он получил термические ожоги спины, верхних конечностей и лица II и III 15% госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи г. Харькова.



В 3:25 пожар был локализован, а в 6:30 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.