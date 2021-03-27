27.03.2021 13:12

Пьяный, без прав и после ДТП: на Полтавском Шляхе задержали нарушителя

Вину нарушителя определит суд.

Сегодня ночью на улице Полтавский Шлях патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat, который ехал без включенного света фар.



Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, а на автомобиле полицейские обнаружили свежие механические повреждения. Поэтому патрульные сразу проверили, не причастен ли водитель к совершению ДТП.



Инспекторы выяснили, что на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Конева водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с автомобилем Toyota Camry, после чего сразу уехал с места ДТП.



Во время проверки документов патрульные установили, что автомобиль нарушителя находится на территории Украины с нарушением таможенного законодательства, а мужчина уже лишен права управления. Также водитель в присутствии свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.



Полицейские составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшие ДТП), 122-4 (Оставление места ДТП), ч.1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Также патрульные рассмотрели дело об административных правонарушениях по ч.4 ст. 126 (Управление траспортным средством лицом, лишенным права управления), ч.8 ст. 121 (Управление транспортным средством, находящимся на территории Украины с нарушением таможенного законодательства), ч.2 ст.122 (Управление транспортным средством в темное время суток без включенного света фар) КоАП и вынесли постановление о наложении штрафа, сумма которого составляет 20400 гривен.

Автомобиль отправлен на специальную площадку.



В дальнейшем составленные протоколы пeрeдадут в суд.