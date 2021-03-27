27.03.2021 12:08

На ХТЗ сгорел дачный дом (ФОТО)

Во время пожара пострадал мужчина.

27 марта в 1:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме по пр. Индустриальному, 2а.



К месту пожара немедленно прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел дачный дом площадью около 60 кв.м.

Во время пожара пострадал мужчина 1976 года рождения, в ранением бедра его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



В 2:27 пожар был локализован, а в 05:50 - ликвидирован.

Убытки и причина пожара устанавливается.