На ХТЗ сгорел дачный дом (ФОТО)

Во время пожара пострадал мужчина.
27 марта в 1:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме по пр. Индустриальному, 2а.
К месту пожара немедленно прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел дачный дом площадью около 60 кв.м.
Во время пожара пострадал мужчина 1976 года рождения, в ранением бедра его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
В 2:27 пожар был локализован, а в 05:50 - ликвидирован.
Убытки и причина пожара устанавливается.
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