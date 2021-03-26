26.03.2021 15:37

Националисты блокировали "медведчуковские" АЗС на Харьковщине (ВИДЕО)

Сумма материального ущерба устанавливается.





25 марта около 15:45 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» возле пгт Коротич на АЗС Glusco сработала тревожная кнопка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной поле, сотрудники Управления полиции охраны и патрульная полиция. На месте полицейские установили, что неизвестные в количестве 15 человек в темной одежде, медицинских масках и балаклавах на лицах на стенах АЗС сделали надписи и наклеили плакаты. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Также 26 марта около 01:15 до правоохранителям поступила еще одна информация о том, что на территорию автозаправочной станции то же компании, расположенной на улице Клочковской, забежали несколько молодых мужчин в капюшонах, выбили окна и убежали.



Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Полицейские принимают меры по установлению и задержанию правонарушителей.

Позже на You Tube канале Нацкорпуса Харьковщины появилось видео, в котором представители националистической организации блокируют работу автозаправочной станции возле пгт Коротич.

Представитель организации призвал закрыть автозаправочные станции сети Glusco. По их словам, компания связана с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.