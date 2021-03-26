26.03.2021 14:10

На территории харьковской больницы нашли труп младенца (ФОТО 18+)

Ужасную находку нашли на территории 17-й больницы сотрудники данного медицинского учреждения.

Соответствующее видео и фото опубликовано в телеграмм-канале ТипичнОЕ ХТЗ.

На кадрах видно мумифицированный труп ребенка, усыпанный листвой.

Предварительно установлено, что тело малыша пролежало с конца осени. Сейчас сошёл снег и работники больницы обнаружили останки...

В областной полиции сообщили, что информация о происшествии силовики получили от прохожего 26 марта около 12:45.

Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями и сразу вызвал полицию.





На место срочно прибыли руководство и следственно-оперативная группа Харьковского райуправления №2, эксперты, передвижная криминалистическая лаборатория.



Во время осмотра места происшествия эксперты пришли к предварительным выводам, что это тело младенца. В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно.



Тело было обнаружено в 50 метрах от здания одной из городских больниц, где есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учеты рожениц.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



В настоящее время проводятся следственные действия. Полиция принимает комплекс необходимых мероприятий для установления лиц, причастных к преступлению.