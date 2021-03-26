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26.03.2021  12:04   

Дебош на Гагарина: неизвестный громил автомобили и витрины (ФОТО)

Патрульные задержали мужчину, который, предположительно, повредил 7 автомобилей и витрины двух магазинов

Ночью на 26 марта патрульные получили сообщение о хулиганстве на проспекте Гагарина. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина бьет припаркованные автомобили.

Прибыв на место вызова, патрульные увидели неподалеку и задержали гражданина, вел себя агрессивно и совершал хулиганские действия. Полицейские также осмотрели прилегающую территорию и обнаружили свежие повреждения на семи припаркованных автомобилях и витринах двух магазинов.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства устанавливать следователи.

Видео разгрома очевицды выложили в местный паблик

Осторожно, ненормативная лексика!

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  разбил, авто, витрина, полиция, харьков
 
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