26.03.2021 11:46

В Харькове под видом студентов легализовывали иностранцев (ФОТО)

Руководство одного из харьковских вузов наладило преступную схему получения денежных средств из иностранных студентов за вступление и обучение, а также незаконной легализации иностранцев в Украине.

Об этом сообщили в областной полиции.

Правоохранители выяснили, что руководство вуза совместно с фирмами-контрактерами наладили незаконный бизнес для получения денежных средств со студентов за вступление и обучение в учреждении по завышенным ценам, а также за сдачу зачетов и экзаменов. С этой целью было выделено несколько помещений на территории университета, где иностранные студенты платили фирмам-контрактерам денежные средства за обучение в среднем на одну тысячу долларов больше суммы, предусмотренной контрактом за учебный год.





Кроме этого, полицейские разоблачили возможную схему легализации иностранцев в Украине, которые прибыли к государству после предельной даты поступления в вуз, установленной законодательством Украины. Должностные лица учебного заведения подделывали вступительные документы, в которые вносили заведомо ложные сведения о дате составления вступительного собеседования и даты вынесения приказов о зачислении.





24 марта следователи СУ ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области в помещениях университета провели обыски, в ходе которых изъяли личные дела студентов, приказы и другую служебную документацию, мобильные телефоны, компьютерную технику, наличные в сумме около 10 000 долларов США, черновые записи о приеме денежных средств у студентов-иностранцев.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению виновных лиц и решения вопроса о сообщении им о подозрении в совершении преступления.