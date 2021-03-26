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26.03.2021  11:35   

Погорельца из Ольшан доставили в ожоговый центр (ФОТО)

Во время пожара пострадал 48-летний мужчина.

26 марта в 1:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в  селе Ольшаны Дергачевского района.

К месту пожара немедленно было направлено дежурное отделение Службы спасения на автоцистерне и дополнительно местную пожарную команду.

По прибытию спасателей стало известно, что горели домашние вещи на площади 15 кв.м.

В результате действия открытого пламени пострадал 47-летний сын владельца домовладения. Он получил термические ожоги лица и дыхательных путей и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожар локализован в 02:17, ликвидирован в 4:37.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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