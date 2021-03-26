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26.03.2021  11:04   

Пожилой мужчина утонул в пруду под Харьковом (ФОТО)

В Золочевском районе на местном водоеме погиб 62-летний мужчина..

25 марта в 14:58 в Золочевское отделение ГСЧС поступило сообщение, что в водоеме села Калиновое Золочевского района обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.

Спасателям была оказана помощь по извлечению тела из водоема, с помощью подручных средств.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, гсчс, харьков
 
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