26.03.2021 11:04

Пожилой мужчина утонул в пруду под Харьковом (ФОТО)

В Золочевском районе на местном водоеме погиб 62-летний мужчина..

25 марта в 14:58 в Золочевское отделение ГСЧС поступило сообщение, что в водоеме села Калиновое Золочевского района обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.

Спасателям была оказана помощь по извлечению тела из водоема, с помощью подручных средств.