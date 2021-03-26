26.03.2021 10:52

Ограбление под Новый год: криминальный квартет пойдет под суд

Купянской окружной прокуратурой Харьковской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех мужчин по факту разбойного нападения, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что накануне Нового года четверо мужчин узнали, что житель с. Черное Купянского района хранит дома крупную сумму. Злоумышленники ворвались во двор потерпевших и заставили отдать им денежные средства - почти 250 тыс. грн.



После совершения преступления злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, однако уже через несколько часов были задержаны сотрудниками полиции.



Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.