Подробности пожара на Чайковского рассказали в ГСЧС (ФОТО)

Во время пожара в 5-этажном доме пожарными спасены 6 человек, и 8 человек эвакуированы.
15 марта в 23:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже 5-этажки на ул. Чайковского, 12.
К месту пожара немедленно были направлены 4 отделения Службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.
По прибытию спасателей стало известно, что в квартире на 4 этаже горели домашние вещи и деревянное перекрытие. Вскоре по пустотам в перекрытии огонь распространился и на 5-й этаж. Площадь горения составляла 40 кв.м.
Пожар на Чайковского: сгорели две квартиры (ВИДЕО)
В результате пожара образовалось сильное задымление. Спасатели немедленно организовали эвакуацию жителей.
Благодаря оперативным действиям они спасли 6 человек: 2-х с помощью автолестницы, еще 4-х из задымленной зоны лестнице. Также 8 человек пожарные эвакуировали наружу из нижних этажей.
Тремя пожарными стволами пожар удалось локализовать уже в 00:57. Полная ее ликвидация состоялась в 2:37.
Причина пожара устанавливается.
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