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26.03.2021  09:52   

Подробности пожара на Чайковского рассказали в ГСЧС (ФОТО)

Во время пожара в 5-этажном доме пожарными спасены 6 человек, и 8 человек эвакуированы.

15 марта в 23:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже 5-этажки на ул. Чайковского, 12.

К месту пожара немедленно были направлены 4 отделения Службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

По прибытию спасателей стало известно, что в квартире на 4 этаже горели домашние вещи и деревянное перекрытие. Вскоре по пустотам в перекрытии огонь распространился и на 5-й этаж. Площадь горения составляла 40 кв.м.

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В результате пожара образовалось сильное задымление. Спасатели немедленно организовали эвакуацию жителей.

Благодаря оперативным действиям они спасли 6 человек: 2-х с помощью автолестницы, еще 4-х из задымленной зоны лестнице. Также 8 человек пожарные эвакуировали наружу из нижних этажей.

Тремя пожарными стволами пожар удалось локализовать уже в 00:57. Полная ее ликвидация состоялась в 2:37.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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