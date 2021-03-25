Главная Новости Криминал и происшествия Внезапная смерть: труп на Новых Домах (ФОТО)
25.03.2021  18:51   

Внезапная смерть: труп на Новых Домах (ФОТО)

Об смерти человека сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Танкопия - труп.

Мертвое тело лежит возле «Вечерних Зорь».

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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