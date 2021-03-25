Внезапная смерть: труп на Новых Домах (ФОТО)

Об смерти человека сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Танкопия - труп.
Мертвое тело лежит возле «Вечерних Зорь».
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Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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