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25.03.2021  19:26   

Внимание, полицией устанавливаются свидетели смертельного ДТП (ФОТО)

В ночь на 25 марта 2021 года пол колесами авто погибла женщина-пешеход.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 марта 2021 года около 01:30 в районе дома № 280 на проспекте Гагарина 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на женщину-пешехода.
 
От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.
 
В настоящее время следователями проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, вул. Маяковского, 22, старшего лейтенанта полиции Дениса Катречка.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков, авария
 
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