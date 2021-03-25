25.03.2021 16:19

Уничтожил пастбище и истощил почвы: ушлого дельца лишат участка в 30 миллионов

Прокуратура добилась возвращения государству земельного участка.

Кегичевским районным судом Харьковской области в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах государства в лице Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области о досрочном расторжении договора аренды земельного участка, общей площадью более 100 га и возвращение ее в ведение государства.

Так, в 2014 году житель пгт. Кегичевка Харьковской области заключил договор аренды земли с Главным управлением Госземагентства в Харьковской области, которым лицу предоставлено в срочное платное пользование земельный участок, площадью свыше 100 га для сенокошения и выпаса скота.

Однако, с 2016 года арендатор, с целью получения прибыли за счет возделывания земли, без правовых оснований, начал выращивать на указанном земельном участке сельскохозяйственные культуры в нарушение условий договора и требованиям действующего законодательства.

Незаконное разорения пастбища привело к ухудшению качества почвы и истощение земли, что нанесло значительный ущерб земельным ресурсам государства.

Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд. Стоимость земельного участка составляет свыше 30 млн грн.

В настоящее время решение не вступило в законную силу.

Кроме того, в настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по данному факту. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств уголовного правонарушения.