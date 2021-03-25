Главная Новости Криминал и происшествия Уничтожил пастбище и истощил почвы: ушлого дельца лишат участка в 30 миллионов
25.03.2021  16:19   

Уничтожил пастбище и истощил почвы: ушлого дельца лишат участка в 30 миллионов

Прокуратура добилась возвращения государству земельного участка.

Кегичевским районным судом Харьковской области в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах государства в лице Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области о досрочном расторжении договора аренды земельного участка, общей площадью более 100 га и возвращение ее в ведение государства.
 
Так, в 2014 году житель пгт. Кегичевка Харьковской области заключил договор аренды земли с Главным управлением Госземагентства в Харьковской области, которым лицу предоставлено в срочное платное пользование земельный участок, площадью свыше 100 га для сенокошения и выпаса скота.
 
Однако, с 2016 года арендатор, с целью получения прибыли за счет возделывания земли, без правовых оснований, начал выращивать на указанном земельном участке сельскохозяйственные культуры в нарушение условий договора и требованиям действующего законодательства.
 
Незаконное разорения пастбища привело к ухудшению качества почвы и истощение земли, что нанесло значительный ущерб земельным ресурсам государства.
 
Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд. Стоимость земельного участка составляет свыше 30 млн грн.
 
В настоящее время решение не вступило в законную силу.
 
Кроме того, в настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по данному факту. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств уголовного правонарушения.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, нецелевое использование
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 Криминал и происшествия Незаконная аренда земли на 58 миллионов - прокуратура требует вернуть земли 19.03 Криминал и происшествия Нарушителя ПДД разыскивали за мошенничество 11.03 Криминал и происшествия Ущерб в 200 тысяч: предприятие незаконно пользовалось недрами
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 