25.03.2021 14:06

15-летник подросток ушел под лед, спасая собаку. В полиции рассказали подробности трагедии

15-летний парень со своим дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул.





Сообщение о происшествии на водоеме в селе Кучеровка поступило в Купянский райотдел полиции 24 марта в 10:40.



Прибыв на место полицейские выяснили, что на берегу реки Оскол 62-летний мужчина со своим 15-летним внуком выгуливали собаку. Во время прогулки животное провалилось под лед. Сначала мужчина пытался спасти пса, но сам провалился под лед. Тогда несовершеннолетний внук стал помогать дедушке и также ушел под лед.



Впоследствии мужчина смог выбраться на берег реки, а парень погиб.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «бытовой несчастный случай».