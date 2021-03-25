15-летник подросток ушел под лед, спасая собаку. В полиции рассказали подробности трагедии

15-летний парень со своим дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул.
Сообщение о происшествии на водоеме в селе Кучеровка поступило в Купянский райотдел полиции 24 марта в 10:40.
Прибыв на место полицейские выяснили, что на берегу реки Оскол 62-летний мужчина со своим 15-летним внуком выгуливали собаку. Во время прогулки животное провалилось под лед. Сначала мужчина пытался спасти пса, но сам провалился под лед. Тогда несовершеннолетний внук стал помогать дедушке и также ушел под лед.
Впоследствии мужчина смог выбраться на берег реки, а парень погиб.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «бытовой несчастный случай».
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