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25.03.2021  13:24   

В Харькове нетрезвый водитель-рецидивист решил откупиться от патрульных

Водитель за непривлечение к ответственности за управление в состоянии опьянения пытался оказать патрульным неправомерную выгоду



24 марта, около 23 часов, на улице Полтавский Шлях патрульные остановили автомобиль ВАЗ из-за неисправности внешних световых приборов.

Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Мужчина, не желая проходить освидетельствование, решил "договориться", и, не реагируя на предупреждения, положил в карман инспектора 8 купюр номиналом 200 гривен.

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Патрульные немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать этот факт.

Позже водителю все-таки пришлось пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием прибора Drager, результат которого составил 1,41 промилле алкоголя. На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили админпротокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.

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Выяснилось, что ранее водитель уже был лишен судом права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение сроком на 3 года. Поэтому патрульные составили на него еще постановление по ч.4 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП, санкции которой является штраф в сумме 20400 гривен.

Тэги:  патрульные, взятка, харьков
 
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