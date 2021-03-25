25.03.2021 12:55

Правоохранители не дали провести концерт рок-группы "Жадан и Собаки" из-за карантинных нарушений

Перед его началом полиция, в пределах своих полномочий, провела с владельцем заведения профилактическую беседу и предупредила о правовых последствиях в случае несоблюдения посетителями карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.



В среду, 24 марта, в Харькове был запланирован концерт украинской рок-группы "Жадан и Собаки", который должен был состояться в клубе "Корова".



Учитывая, что Харьков эпидемиологическим состоянием относительно распространения коронавируса оказался в «оранжевой зоне», полиция провела превентивную работу с владельцем заведения, где должен был состояться концерт с большим количеством людей. Правоохранители отметили, что согласно ограничений «оранжевой» зоны карантина запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале.



Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии.

В свою очередь лидер группы Сергей Жадан на своей странице в Instagram возмутился тем, что правоохранители заранее не предупредили о недопустимости проведения мероприятия. Действия сотрудников полиции он охарактеризовал как "шантаж и скотство" и пожелал быть здоровыми при выполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе областного "главка" напомнили, что с момента, когда Харьковщина оказалась в "оранжевой" зоне карантина осуществлено 64 проверки развлекательных заведений и заведений питания, 23 марта выявлено одно нарушение в кафе, составлен один админпротокол по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.