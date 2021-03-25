25.03.2021 12:13

На проспекте Гагарина насмерть сбили женщину. Полиция устанавливает все обстаятельства ДТП (ВИДЕО)

Личность погибшей до сих пор не установлена.

25 березня близько 01:30 на проспекті Гагаріна 38-річний водій автомобіля «ГАЗ» скоїв наїзд на жінку-пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події. Зі слів водія, жінка перебігала проїжджу частину за декілька метрів до пішохідного переходу. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються. © Харківська область: © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/dtp/u-xarkovi-policzejski-z-yasovuyut-obstavini-zagibeli-pishoxoda/

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 25 марта около 01:30 на проспекте Гагарина (напротив готеля "Дружба") 38-летний водитель автомобиля «ГАЗель» совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая погибла на месте. По словам водителя, женщина перебегала проезжую часть за несколько метров до пешеходного перехода.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.





Информация о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.