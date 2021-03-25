25.03.2021 11:30

К небрежному курильщику приехали пожарные

Из-за неосторожности при курении загорался матрас.



//kh.dsns.gov.ua

24 марта в 12:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре возникшем в частном жилом доме поселка Старый Салтов.



К месту вызова было направлено дежурное отделение 38-го Государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.

На время их прибытия в одной из комнат на кровати горел матрац на площади 2 кв.м. Пожарные быстро потушили его.

Время локализации - 12:45, время ликвидации - 12:54. Пострадавших нет.

Вероятной причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.