К небрежному курильщику приехали пожарные

Из-за неосторожности при курении загорался матрас.
24 марта в 12:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре возникшем в частном жилом доме поселка Старый Салтов.
К месту вызова было направлено дежурное отделение 38-го Государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.
На время их прибытия в одной из комнат на кровати горел матрац на площади 2 кв.м. Пожарные быстро потушили его.
Время локализации - 12:45, время ликвидации - 12:54. Пострадавших нет.
Вероятной причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Комментариев: 0
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: