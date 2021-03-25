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25.03.2021  11:30   

К небрежному курильщику приехали пожарные

Из-за неосторожности при курении загорался матрас.


//kh.dsns.gov.ua

24 марта в 12:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре возникшем в частном жилом доме поселка Старый Салтов.

К месту вызова было направлено дежурное отделение 38-го Государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.

На время их прибытия в одной из комнат на кровати горел матрац на площади 2 кв.м. Пожарные быстро потушили его.

Время локализации - 12:45, время ликвидации - 12:54. Пострадавших нет.

Вероятной причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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