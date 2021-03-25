В пруду под Харьковом утонул подросток

Парень пытался спасти выбежавшую на лед собаку.
ЧП произошло в селе Кучеровка, Купянского района. Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Около десяти часов утра 24 марта в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса).
По свидетельствам очевидцев, подросток пытался спасти собаку, которая выбежала на лед.
Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 работниками областной коммунальной аварийно-спасательной службы.
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