Главная Новости Криминал и происшествия В пруду под Харьковом утонул подросток
25.03.2021  11:03   

В пруду под Харьковом утонул подросток

Парень пытался спасти выбежавшую на лед собаку.

ЧП произошло в селе Кучеровка, Купянского района. Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Около десяти часов утра 24 марта в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса).

По свидетельствам очевидцев, подросток пытался спасти собаку, которая выбежала на лед.

Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 работниками областной коммунальной аварийно-спасательной службы.

Тэги:  утонул, харьков
 
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