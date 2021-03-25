25.03.2021 11:03

В пруду под Харьковом утонул подросток

Парень пытался спасти выбежавшую на лед собаку.

ЧП произошло в селе Кучеровка, Купянского района. Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Около десяти часов утра 24 марта в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса).

По свидетельствам очевидцев, подросток пытался спасти собаку, которая выбежала на лед.

Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 работниками областной коммунальной аварийно-спасательной службы.