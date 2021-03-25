25.03.2021 10:11

В квартире второго этажа многоэжтажки пожарные обнаружили труп (ФОТО)

Во время пожара в многоэтажке пожарными было обнаружено тело 37-летнего мужчины, еще 3 жителей из них 2 ребенка были эвакуированы

Пожар произошел в Первомайском около часа ночи 25 марта.

В 9-этажном жилом доме в 4 мкр-не горела комната на втором этаже. Площадь пожара составила около 25 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 36-летнего мужчины. Еще 3 жителей, из них 2 ребенка, были эвакуированы с 8-го этажа.



В 1:23 пожар был локализован, а в 2:55 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.