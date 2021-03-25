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25.03.2021  09:09   

Под Харьковом спасатели на руках несли больного в карету скорой (ФОТО)

Автомобиль не смог подъехать к дому.

Утром 24 марта в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение, что в с. Верхняя Озеряна, по ул. Мичурина, нужна помощь работникам скорой медицинской помощи, автомобиль которых не мог подъехать к частному двору.

На помощь были направлены спасатели из Мерефы.

Они транспортировали больного старика в карету скорой медицинской помощи и передали медицинским работникам.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  скорая, гсчс, харьков
 
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