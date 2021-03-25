Под Харьковом спасатели на руках несли больного в карету скорой (ФОТО)

Автомобиль не смог подъехать к дому.
Утром 24 марта в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение, что в с. Верхняя Озеряна, по ул. Мичурина, нужна помощь работникам скорой медицинской помощи, автомобиль которых не мог подъехать к частному двору.
На помощь были направлены спасатели из Мерефы.
Они транспортировали больного старика в карету скорой медицинской помощи и передали медицинским работникам.
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Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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