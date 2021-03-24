24.03.2021 19:49

Беглянку нашли в центре города (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно установили местонахождение несовершеннолетней девушки.

Как выяснилось, школьница находилась в парке с подругами. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

22 марта 2021 года в 20:44 в отдел полиции № 2 Харьковского РУП № 1 поступило сообщение от мужчины о том, что его 14-летняя дочь в 12:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На поиски несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Около 21:50 сотрудники полиции нашли беглянку на площади Поэзии.

Работники ювенальной превенции провели с девушкой разъяснительную беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Решается вопрос о привлечение родителей к административной соответствия.