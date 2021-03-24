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24.03.2021  18:26   

Минирование суда: бомб не обнаружено

Полицейские проверили информацию о минировании суда в центре Харькова

Специалисты обследовали 1500 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 112 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра полицейские не обнаружили.
 
Анонімне повідомлення про закладення вибухівки в будівлі суду на площі Свободи надійшло до поліції 24 березня о 14:57 до служби «102».
 
По адресу выезжали следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Никаких взрывоопасных предметов полицейские во время обследования территории не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений ХРУП № 3
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомбы, харьков, суд
 
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