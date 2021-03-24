24.03.2021 16:47

В Харькове директору Коксохима объявили подозрение

Более полугода завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Об этом сообщили Редпост в пресс-службе областной полиции.



В ходе расследования правоохранители установили, что руководство Коксохима организовали производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. Более полугода завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.





Должностные лица предприятия ранее уже привлекались к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Однако, и дальше продолжили игнорировать предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ.



24 марта директору предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления. За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, причастных к загрязнению атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды веществами, отходами промышленного производства вследствие нарушения специальных правил.

Ранее сообщалось, что Харьковский окружной административный суд 7 декабря 2020 года принял решение временно остановить работу ООО «Коксовый завод «НОВОМЕТ».